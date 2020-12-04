Главы МИД ЕС обсудят содействие Грузии в формировании правительства

БРЮССЕЛЬ, 4 декабря. /ТАСС/. Главы МИД ЕС обсудят на видеоконференции 7 декабря содействие политическому диалогу между правящей и оппозиционными партиями в Грузии ради скорейшего формирования правительства в этой стране. Об этом сообщил в пятницу журналистам источник в институтах ЕС.

"Миссия ЕС в Грузии обеспечивает содействие диалогу между правящей и оппозиционными партиями после парламентских выборов, результаты которых были подвергнуты сомнению. Министры обменяются мнениями о ситуации и о том, как ЕС может способствовать диалогу для скорейшего формирования правительства", - заявил он.