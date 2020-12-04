ЕС продолжит контакты с Гуайдо, независимо от итогов выборов в Венесуэле

БРЮССЕЛЬ, 4 декабря. /ТАСС/. Евросоюз будет продолжать активные контакты с лидером оппозиции Венесуэлы Хуаном Гуайдо независимо от итогов выборов 6 декабря и созовет до Рождества заседание Международной контактной группы. Об этом сообщил в пятницу журналистам источник в институтах ЕС. Он добавил, что Брюссель рассчитывает также на диалог по этой теме с Джозефом Байденом, который объявил о своей победе на выборах президента США.

"Евросоюз будет наблюдать за выборами в Венесуэле 6 декабря. При любом развитии событий мы будем продолжать активные контакты с Хуаном Гуайдо. Глава дипломатии ЕС намерен созвать Международную контактную группу до Рождества для обсуждения ситуации, также мы будем тесно взаимодействовать с администрацией Байдена по Венесуэле", - заявил он.