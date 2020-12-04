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Источник: новый блок санкций ЕС против Белоруссии должен быть введен в середине декабря

Новый блок санкций ЕС против Белоруссии должен быть введен в середине декабря - источник.

Главный инфекционист США согласился стать старшим советником Байдена
Демократ ранее заявил, что попросил Энтони Фаучи "сохранить должность, которую он занимал при последних нескольких президентах"
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