Главный инфекционист США согласился стать старшим советником Байдена

НЬЮ-ЙОРК, 4 декабря. /ТАСС/. Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи принял предложение стать старшим советником избранного американского президента Джозефа Байдена по вопросам здравоохранения. Об этом специалист заявил в пятницу в эфире телеканала NBC.

Байден в четверг заявил, что попросил главного инфекциониста США "сохранить должность, которую он занимал при последних нескольких президентах", а также предложил ему стать своим "старшим советником по вопросам здравоохранения и войти в состав команды [специалистов, занимающихся борьбой с распространением] COVID-19". Фаучи возглавляет Национальный институт аллергических и инфекционных заболеваний США с 1984 года.

"Я сразу же сказал "да", - сообщил он. Главный американский инфекционист входит в рабочую группу при Белом доме, созданную весной этого года действующим президентом США, республиканцем Дональдом Трампом в целях борьбы с коронавирусом. Американские СМИ уже в течение продолжительного времени обсуждают вопрос о возможных противоречиях между Трампом и Фаучи.

Всеобщие выборы в стране прошли 3 ноября. Согласно журналистским оценкам, Байден заручился поддержкой более 270 выборщиков, голоса которых необходимы ему для победы над Трампом в борьбе за пост главы государства. Демократ заявил, что одержал верх. Баллотирующийся на второй срок республиканец не признал поражение и объявил о решении обращаться в суды относительно подсчета голосов, поскольку, на его взгляд, на выборах имели место многочисленные нарушения со стороны демократов.