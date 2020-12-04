В НАТО отвергают обвинения Лукашенко в подготовке захвата западных земель Белоруссии

БРЮССЕЛЬ, 4 декабря. /ТАСС/. НАТО отвергает обвинения со стороны президента Белоруссии Александра Лукашенко в подготовке альянсом военной группировки для захвата земель Белоруссии. Об этом ТАСС заявили в пятницу в пресс-службе НАТО, подчеркнув, что действия альянса носят исключительно оборонительный характер.

"НАТО не представляет военной угрозы Белоруссии и не наращивает силы в регионе. Действия НАТО носят сугубо оборонительный характер, и никто не должен использовать обвинения в наращивании [альянсом] военного присутствия под предлогом репрессий против мирных протестующих", - заявили в штаб-квартире НАТО в ответ на просьбу ТАСС прокомментировать заявления белорусского президента.