Парламент Черногории утвердил новое правительство страны

БЕЛГРАД, 4 декабря. /ТАСС/. Скупщина (81-местный парламент) Черногории утвердил состав 42-го кабинета министров во главе с премьер-министром Здравко Кривокапичем. Трансляцию парламентского заседания вела в пятницу пресс-служба парламента.

В поддержку нового правительства проголосовал 41 депутат из 81, против высказались 28, воздержался один парламентарий. После этого Кривокапич принес присягу, таким образом, новый кабинет министров официально начал свою работу.

"Я приложу усилия быть премьером, который мало говорит, а много работает, который будет лишь одним из вас, будет присутствовать в народе, слышать и понимать его нужды. Я хочу выполнить ожидания всех, кто голосовал за перемены, но также успокоить опасения тех, кто перемен боится. Мы можем победить только все вместе, общими силами", - заявил в обращении к парламенту Кривокапич.