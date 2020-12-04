Несколько десятков человек устроили в Цхинвале несанкционированный митинг

ЦХИНВАЛ, 4 декабря. /ТАСС/. Несколько десятков человек собрались на несанкционированный митинг в Цхинвале, сообщил ТАСС врио главы МВД Южной Осетии Мераб Пухаев. Как пояснила ТАСС участница митинга Оксана Сотиева, поводом для акции стало дело о гибели в августе жителя республики Инала Джабиева, ранее задержанного по подозрению в покушении на главу МВД.

"Около 60 человек собирались на несанкционированный митинг, несмотря на наше официальное предупреждение. Действия собравшихся расцениваются как незаконные. Смысла в таких акциях нет, так как семья Джабиева имеет доступ ко всем материалам следствия, по каждому их запросу следствие предоставляет им информацию", - сказал Пухаев.

По словам Сотиевой, собравшиеся требуют справедливого расследования дела о гибели Джабиева. "Мы вышли на площадь от безысходности, наблюдая, как идет расследование дела Инала (Джабиева)", - сказала собеседница ТАСС, добавив, что среди требований участников акции - отставка генерального прокурора и привлечение к ответственности временно отстраненного от должности главы МВД Игоря Наниева.

В четверг следователь Генеральной прокуратуры республики Алан Бестауты сообщил журналистам, что эксперты 111-го Главного государственного центра судебно-медицинских и криминалистических экспертиз Министерства обороны РФ выяснили причину гибели Джабиева - у него остановилось сердце из-за резкого прекращения приема наркотика, который он долго принимал, вероятно, метадона. При этом при судебно-медицинском исследовании тела Джабиева установлены повреждения головы, туловища и конечностей.

О смерти задержанного Джабиева стало известно в августе. Тогда в центре Цхинвала собрались несколько сотен человек, требуя отставки правительства. Глава правительства Эрик Пухаев подал в отставку, после этого в отставку было отправлено все правительство. Также ранее президент республики Анатолий Бибилов отстранил от должности главу МВД на время расследования. Глава государства взял на контроль расследование дела о покушении и дела о превышении полномочий, потребовав их беспристрастного расследования.

Бибилов заявил, что восемь сотрудников МВД Южной Осетии находятся под следствием в связи со смертью задержанного в Цхинвале, а трагедия произошла в результате "непрофессионализма и грубого произвола сотрудников правоохранительных органов".