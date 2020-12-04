Помпео: Иран отчаянно стремится вернуться к переговорам с США о снятии санкций

ВАШИНГТОН, 4 декабря. /ТАСС/. Власти Ирана отчаянно стремятся вернуться к переговорам с США о снятии американских односторонних санкций. С таким утверждением выступил в пятницу американский госсекретарь Майкл Помпео на видеоконференции, организованной лондонским Международным институтом стратегических исследований. Трансляцию выступления вел Госдепартамент.

"Мы знаем, что наша кампания [по оказанию максимального давления] работает, потому что Иран сейчас отчаянно сигнализирует о своей готовности вернуться за стол переговоров, чтобы добиться снятия санкций", - утверждал шеф американской дипломатии. При этом он не указал, как отреагирует на такие шаги Тегерана Вашингтон.

В ноябре официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде назвал "максимальным провалом" кампанию США по оказанию максимального давления.

В 2018 году действующий президент США республиканец Дональд Трамп принял решение о выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) с Тегераном, после чего Вашингтон начал кампанию оказания максимального давления на Иран, фактически направленную на его экономическое удушение. СВПД был подписан с Ираном пятью постоянными членами Совета Безопасности ООН и Германией в 2015 году в целях преодоления кризиса вокруг ядерных разработок Тегерана. Избранный президент США демократ Джозеф Байден неоднократно заявлял о готовности вернуть США в СВПД.