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Пандемия COVID-19

В ООН в следующем году ожидают самый серьезный за 75 лет гуманитарный кризис

Из-за COVID-19 число людей, которые могут умереть от голода, выросло со 135 до 270 млн, отметил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли
Штаб-квартира ООН в Нью-Йорке EPA/MATT CAMPBELL
Описание
Штаб-квартира ООН в Нью-Йорке
© EPA/MATT CAMPBELL

ООН, 4 декабря. /ТАСС/. Следующий год может стать катастрофическим из-за большого роста числа людей, находящихся на грани голодной смерти. Об этом заявил в пятницу исполнительный директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бизли, выступая на спецсессии Генеральной Ассамблеи ООН по борьбе с коронавирусом.

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"Из-за COVID-19 число людей, которые могут умереть от голода, выросло со 135 до 270 млн, - отметил он. - Судя по ситуации на данный момент, 2021 год может стать катастрофическим".

"2021 год грозит стать годом самого серьезного гуманитарного кризиса с момента основания ООН", - предостерег Бизли.

В связи с этим он призвал мировых лидеров и международные организации "уделить приоритетное приманите финансированию борьбы с голодом и с причинами, провоцирующими миграцию".

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