США вводят визовые ограничения в отношении ряда должностных лиц Китая

ВАШИНГТОН, 4 декабря. /ТАСС/. США вводят визовые ограничения в отношении ряда должностных лиц КНР, в том числе членов Коммунистической партии Китая (КПК), в связи с приписываемой им Вашингтоном "деятельностью по принуждению". Об этом говорится в распространенном в пятницу письменном заявлении американского госсекретаря Майкла Помпео.

"Сегодня я, пользуясь своими полномочиями в рамках Закона об иммиграции и гражданстве, накладываю визовые ограничения на должностных лиц КНР и КПК и лиц, активно участвующих в деятельности отдела Единого фронта [ЦК КПК], которые прибегали либо угрожали физическим насилием, похищением и разглашением конфиденциальной информации, шпионажем, саботажем или злонамеренным вмешательством во внутренние политические дела, академическую свободу, личную жизнь или предпринимательскую деятельность. Эти злонамеренные действия были направлены на то, чтобы склонить к сотрудничеству и вынудить руководителей на местах, зарубежные китайские сообщества, академические круги, а также другие группы гражданского общества как в Соединенных Штатах, так и в других странах поддерживать авторитарный нарратив и политические предпочтения КПК", - утверждал шеф американской дипломатии.