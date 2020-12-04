Экспорт оружия США вырос в 2020 году на 2,8%

ВАШИНГТОН, 4 декабря. /ТАСС/. Объемы экспорта американских вооружений и военной техники увеличились в 2020 финансовом году на 2,8% и достигли показателя в $175,08 млрд. Такие данные обнародовал в пятницу Госдепартамент.

Согласно изложенным им сведениям, поставки оружия за рубеж по межправительственным соглашениям составили $54 млрд (против $51 млрд в 2019 финансовом году). Крупнейшими клиентами США стали Япония, Марокко, Израиль, Сингапур, Египет, Франция, Индонезия.

При этом прямые коммерческие поставки оружия были равны в 2020 финансовом году, закончившемся 30 сентября, $124,3 млрд. В 2019 финансовом году они были зафиксированы на уровне $114,7 млрд. Таким образом, речь идет о росте в размере 8,4%. По этой статье продаж основными клиентами компаний военно-промышленного комплекса США стали их партнеры в Австралии, Италии, Канаде, Японии и ряде других стран.

Общий объем экспорта оружия и военной техники США в 2019 финансовом году составлял $170,09 млрд, отметило американское внешнеполитическое ведомство.