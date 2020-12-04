37 стран ОБСЕ призвали Минск включиться в диалог по урегулированию кризиса в Белоруссии

ВЕНА, 4 декабря. /ТАСС/. Минску следует поддержать попытки действующего и будущего председателей ОБСЕ способствовать национальному диалогу с учетом продолжающихся нарушений прав человека после президентских выборов в Белоруссии. Об этом говорится в совместном заявлении от имени 37 государств - участников ОБСЕ, которое на заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) этой структуры в пятницу зачитала постоянный представитель Финляндии при этой международной организации Пяйви Лайвола де Розьера. России в списке подписантов заявления нет.

"Мы призываем Белоруссию включиться в диалог в рамках ОБСЕ, полностью поддержать действующего и будущего председателей ОБСЕ и их усилия по содействию национальному диалогу в Белоруссии. Мы готовы поддержать и способствовать инклюзивному национальному диалогу с целью устойчивого урегулирования нынешнего кризиса, обеспечив суверенитет и независимость Белоруссии, а также ее безопасное, демократическое и процветающее будущее", - говорится в заявлении, которое распространило постпредство Финляндии при ОБСЕ.

"За последние несколько месяцев мы стали свидетелями серьезных и продолжающихся нарушений прав человека и основных свобод в Белоруссии после сфальсифицированных президентских выборов 9 августа 2020 года. Отчет докладчика Московского механизма [ОБСЕ], профессора Вольфганга Бенедека, предоставил нам большое количество доказательств о мирных демонстрантах, подвергшихся жестоким нападениям и пыткам со стороны властей просто за то, что они настаивали на проведении свободных и справедливых выборов, на лучшем демократическом будущем для своей страны", - отмечается в документе.

Количество нарушений растет

37 государств ОБСЕ также сообщили о том, что "согласно достоверным сообщениям, после президентских выборов количество арестов мирных демонстрантов, журналистов и правозащитников оценивается в 30 000". "Количество политически мотивированных уголовных дел приближается к 900. Список политзаключенных продолжает расти и насчитывает более 100 фамилий. Нет никаких указаний на то, что власти расследуют тысячи задокументированных сообщений о жестокостях и пытках со стороны полиции, зафиксированных с середины августа, или об убийствах протестующих. Мы осуждаем применение силы против белорусов, использующих свои права человека и основные свободы", - сказано в совместном заявлении.

Государства - подписанты заявления уверены, что в Белоруссии явно нарушаются принципы и обязательства ОБСЕ в отношении уважения прав человека и основных свобод, а также демократических принципов правления.

5 ноября был представлен доклад Московского механизма ОБСЕ, где было указано, что президентские выборы в Белоруссии были сфальсифицированы, а белорусские силы безопасности совершали массовые и систематические нарушения прав человека в ответ на мирные демонстрации. В документе Минску рекомендуется отменить результаты выборов и назначить перевыборы, прекратить пытки и насилие против мирных демонстрантов, обеспечить условия для работы прессы и безопасность журналистов, отказаться от выключения интернета.

Инициатива ОБСЕ

17 августа председательство Албании в ОБСЕ направило правительству Белоруссии официальное предложение принять с визитом действующего председателя организации, премьер-министра и министра иностранных дел Албании Эди Раму, а также главу МИД Швеции Анн Линде, которая будет председательствовать в ОБСЕ в 2021 году, для налаживания диалога между представителями властей и оппозиции. В связи с тем, что Минск отверг это предложение, председатель структуры заявил в четверг на СМИД ОБСЕ о том, что предложение о посредничестве остается в силе.

В Белоруссии уже четвертый месяц проходят массовые акции протеста несогласных с итогами президентских выборов, которые состоялись 9 августа. По данным ЦИК, победу на них с 80,10% голосов одержал действующий президент Александр Лукашенко. Второе место заняла Светлана Тихановская с 10,12% голосов. Она не признала результаты выборов и покинула страну. Созданный в республике Координационный совет оппозиции призывает продолжать протесты, власти заявляют о необходимости прекратить незаконные акции. Самые массовые шествия проходят в Минске и некоторых других городах по воскресеньям.