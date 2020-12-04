Конгресс США блокирует продажу американского оружия Турции

ВАШИНГТОН, 4 декабря. /ТАСС/. Конгресс США заблокировал поставки американских вооружений и военной техники Турции. Это подтвердил в пятницу на брифинге для журналистов помощник госсекретаря США по военно-политическим делам Кларк Купер.

"Есть удержание продаж [оружия] Турции со стороны Конгресса, да", - лаконично сказал этот сотрудник американского внешнеполитического ведомства. Дальнейших комментариев на эту тему от него не последовало.

В августе американский еженедельник Defense News сообщил, что законодательная ветвь власти США негласно уже почти два года блокирует реализацию всех крупных контрактов на продажу Вашингтоном оружия и военной техники Анкаре. Члены Конгресса сделали этот шаг, пытаясь оказать на Турцию дополнительное давление, чтобы вынудить ее отказаться от приобретенных ранее у России зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, говорилось в публикации.

Россия и Турция заключили контракт на поставку Москвой Анкаре комплексов С-400 в 2017 году. Турция первой из стран НАТО приобрела у России эти системы. Решение Анкары вызвало резко негативную реакцию у США и альянса в целом. Соединенные Штаты не прекращают попыток добиться от Турции отказа от российских ЗРС. В связи с тем, что Турция не поддается давлению и не избавляется от С-400, Вашингтон исключил Анкару из американской программы производства американского истребителя-бомбардировщика пятого поколения F-35. Кроме того, США грозят Турции за покупку С-400 введением ряда односторонних санкций, но не спешат делать эти шаги, поскольку опасаются дальнейшего обострения отношений с ключевым союзником по НАТО, а Анкара предупреждает, что не оставит применение таких рестрикций без ответа.

Президент Турции Тайип Эрдоган в октябре указал, что Анкара не намерена отказываться от С-400, несмотря на нажим со стороны США. Он также отверг угрозы применения санкций и предложил США перестать наконец грозить ими Турции и попробовать ввести их в действительности.