Додон заявил, что не позволит Санду применить силу в Приднестровье

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что не позволит избранному главе государства Майе Санду использовать силовой сценарий в Приднестровье.

"Пойти по силовому варианту у нее возможности нет. Мы ей этого не дадим и как партия самая большая, и как парламент, и как правительство, и как граждане Республики Молдова. Выйдем на протесты, будем защищать тот мир, который у нас сейчас есть", - сказал он в пятницу в эфире телеканала "Россия-24".

Додон подчеркнул, что диалог с Приднестровьем продолжится по линии правительства и парламента.

Игорь Додон также считает, что нынешний парламент страны себя исчерпал, нужны досрочные выборы, которые, по его мнению, состоятся.

"Я думаю, что этот парламент себя исчерпал. Мы в любом случае должны провести досрочные парламентские выборы в следующем 2021 году, и наверняка они состоятся. Когда и в какие сроки? Если запустить процедуру в декабре, выборы самое близкое можно проводить в мае следующего года", - сказал Додон в эфире телеканала "Россия-24", отвечая на соответствующий вопрос.

По его словам, досрочные выборы могут пройти в следующем году в промежутке с мая до конца 2021 года.

Спецслужбы

Вывод Службы информации и безопасности из подчинения президенту Молдавии необходим, так как избранная глава государства Майя Санду имеет второе гражданство, заявил Игорь Додон.

"Служба информации и безопасности всегда была под парламентом, - указал Додон. - Более того, мы считаем, что в условиях, когда у президента одной страны есть гражданство и другой страны, - а у следующего президента есть гражданство Румынии, - оставлять Службу информации и безопасности под влиянием гражданина другой страны неправильно".

Президент Молдавии сообщил, что в ближайшее время подпишет этот законопроект. "Кстати, в законе о Службе информации и безопасности четко прописано, что ни один ее сотрудник не имеет право на двойное гражданство, - подчеркнул он. - Люди, которые возглавляют эту структуру, будут и дальше там работать. Мы не будем там ничего менять".

15 ноября в Молдавии прошел второй тур президентских выборов, победу в котором одержала Санду. Итоги голосования и мандат нового президента предстоит еще подтвердить Конституционному суду 10 декабря. При этом срок полномочий Додона истекает 23 декабря, а проведение инаугурации Санду запланировано на следующий день.

Перед президентскими выборами в парламенте распалось правящее партийное большинство из Партии социалистов и Демократической партии, которые в свое время сумели утвердить правительства Иона Кику. В связи с этим Додон высказался за проведение досрочных выборов в мае-июне будущего года, но призвал соблюсти законные процедуры при роспуске парламента. Санду настаивает на немедленном роспуске парламента и призвала своих сторонников устроить в воскресенье протесты в поддержку этого требования.