Додон пообещал успеть подписать закон о русском языке до инаугурации Санду

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Президент Молдавии Игорь Додон рассчитывает, что успеет подписать закон о повышении статуса русского языка в республике до вступления в должность новоизбранного президента Майи Санду. Об этом он заявил в пятницу в интервью телеканалу "Россия-24".

"Для нас принципиально важно, чтобы эти законы были приняты во втором чтении до инаугурации нового президента для того, чтобы я эти законы подписал. Мне кажется, что следующий президент эти законы не подпишет", - сказал он.

По словам президента, в Молдавии по меньшей мере одну треть населения составляют русскоязычные, и практически каждый гражданин говорит свободно на русском языке.

Парламент Молдавии 3 декабря одобрил в первом чтении проекты законов по таким вопросам, как повышение статуса русского языка в республике, отмена запрета на вещание телеканалов РФ, укрепление статуса Гагаузской автономии и другим.

Одобренный 3 декабря в первом чтении законопроект возвращает русскому языку статус языка межнационального общения. Кроме того, государственных чиновников обязали по просьбе граждан отвечать на русском языке, в том числе документально. Это особо применимо в судах, когда русскоязычные жители страны были вынуждены за свой счет нанимать переводчиков. Также депутаты в первом чтении одобрили решение, которое обязывает производителей лекарств печатать инструкции к ним на государственном и русском языках.

Российская вакцина

Игорь Додон выразил надежду, что российская вакцина от коронавируса поступит в республику в ближайшее время.

"Буквально на этой неделе были переговоры по телефону между премьер-министром республики Молдова [Ионом Кику] и премьер-министром РФ [Михаилом Мишустиным]. Мы подали и официальную заявку. Мы очень надеемся, что в ближайшее время эта вакцина в Молдову попадет. Потому что пандемия растет, без вакцины мы не справимся", - сказал он в пятницу в эфире телеканала "Россия-24".

Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, которая получила название "Спутник V". Препарат был разработан в НИЦ им. Гамалеи и прошел клинические испытания в июне - июле.