В ООН готовы к сотрудничеству с Чубайсом в должности спецпредставителя президента РФ

ООН, 4 декабря. /Корр. ТАСС Мария Хренова/. Секретариат ООН с нетерпением ждет сотрудничества с Анатолием Чубайсом, назначенным специальным представителем по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития. Об этом сообщил в пятницу ТАСС официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

"Мы ждем с нетерпением взаимодействия с Анатолием Чубайсом в должности спецпредставителя президента Владимира Путина по связям с международными организациями, - сказал он. - Российская Федерация - ключевой партнер ООН во всех сферах нашей работы, в том числе в области достижения целей устойчивого развития".

Ушедший в четверг с должности главы "Роснано" Анатолий Чубайс в пятницу был назначен специальным представителем президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития. Как сообщалось, на новом посту он в частности займется задачами выполнения Целей устойчивого развития ООН 2030.

В 2015 году государства - члены ООН приняли Повестку дня в области устойчивого развития до 2030 года. Она содержит ряд целей, направленных на ликвидацию нищеты, сохранение ресурсов планеты и обеспечение благополучия для всех. Каждая из 17 Целей содержит ряд показателей, которые должны быть достигнуты в течение 15 лет.