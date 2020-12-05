Байден пообещал добиваться выделения сотен миллиардов долларов на стимулирование экономики

НЬЮ-ЙОРК, 5 декабря. /ТАСС/. Избранный президент США Джозеф Байден после вступления в должность намерен взаимодействовать с законодателями с целью выделения сотен миллиардов долларов на стимулирование экономики в свете пандемии, а также на оказание помощи американцам. Об этом демократ заявил в пятницу на пресс-конференции в Уилмингтоне (штат Делавэр).

Байден призвал действующую американскую администрацию президента Дональда Трампа и Конгресс "к незамедлительным действиям" по принятию указанных мер. Кроме того, демократ отметил, что "их будет недостаточно". "Конгрессу США нужно снова действовать в январе", - пояснил он.

Политику был задан вопрос о том, будет ли финансовая помощь, выделения которой он намерен добиваться, исчисляться триллионами или миллиардами долларов. Байден ответил, что речь идет о "сотнях миллиардов долларов". "Я думаю, что люди осознают, что это совершенно необходимо", - добавил демократ.

Проводившиеся несколько месяцев Белым домом и законодателями переговоры о данных мерах по стимулированию экономики и помощи населению зашли в тупик в конце августа. Во вторник в Конгрессе США был представлен новый вариант пакета экстренных мер стимулирования американской экономики. Подготовила этот законопроект группа членов Сената Конгресса, представляющих как Демократическую, так и Республиканскую партии. Спикер Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси (демократ от штата Калифорния) и лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер в среду поддержали данную инициативу и предложили рассматривать ее в качестве отправной точки для консультаций. Лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл не стал поддерживать этот вариант законопроекта, а предложил свой.