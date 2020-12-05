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Байден заявил, что на инаугурации будут соблюдать необходимые меры на фоне пандемии

Избранный президент США отметил, что, возможно, инаугурационного парада по Пенсильвания-авеню не будет

НЬЮ-ЙОРК, 5 декабря. /ТАСС/. Церемония инаугурации 20 января пройдет в условиях пандемии, поэтому особое внимание необходимо уделить безопасности ее участников. Об этом заявил в пятницу избранный президент Джозеф Байден. Трансляция выступления шла в Twitter.

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"Главное - обеспечить безопасность людей, - подчеркнул он. - Мы будем следовать научным рекомендациям и учитывать мнение экспертов для того, чтобы обеспечить безопасность церемонии. Мы обсуждаем с лидерами Сената и Палаты представителей их планы относительно этой церемонии". "Возможно, что инаугурационного парада по Пенсильвания-авеню не будет", - отметил Байден, подчеркнув при этом, что "необходимо дать людям возможность отпраздновать это событие".

Ранее на этой неделе газета The New York Times сообщила, что церемония принесения присяги новым президентом и его выступление с трибуны, установленной у западного фасада Капитолия состоится, а участники церемонии - члены Верховного суда, бывшие президенты, лидеры Сената и Палаты представителей, а также члены Комитета начальников штабов ВС США - обязаны будут носить защитные маски. В то же время, по данным газеты, пока не решен вопрос о том, состоится ли торжественный банкет на 200 персон в здании Капитолия и как должен проходить прием в Президентском зале Капитолия. Церемония с участием военнослужащих на площади у восточного фасада Капитолия, как ожидается, состоится.

Согласно 20-й поправке к Конституции США, срок вступления нового президента в должность начинается в полдень в день инаугурации 20 января.

Вакцинация и маски

Байден заявил, что не собирается вводить обязательную вакцинацию от нового коронавируса в стране, а также предписывать соотечественникам повсеместно носить маски.

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На вопрос о том, может ли он сделать вакцинацию обязательной, демократ ответил: "Нет, я не думаю, что это должно быть обязательным. Я бы не стал требовать, чтобы это было обязательным". Байден считает, что и ношение масок "не должно быть обязательным по всей стране".

Вместе с тем политик сообщил: "Я сделаю все, что в моих силах, чтобы в качестве президента США <...> призвать людей осуществить правильный выбор". Он напомнил, что намерен попросить американцев носить маски как минимум в течение 100 дней после его инаугурации. Церемония намечена на 20 января.

По данным Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США выявлено более 14,2 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 278 тыс. человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.

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