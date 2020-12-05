Байден заявил, что на инаугурации будут соблюдать необходимые меры на фоне пандемии

НЬЮ-ЙОРК, 5 декабря. /ТАСС/. Церемония инаугурации 20 января пройдет в условиях пандемии, поэтому особое внимание необходимо уделить безопасности ее участников. Об этом заявил в пятницу избранный президент Джозеф Байден. Трансляция выступления шла в Twitter .

"Главное - обеспечить безопасность людей, - подчеркнул он. - Мы будем следовать научным рекомендациям и учитывать мнение экспертов для того, чтобы обеспечить безопасность церемонии. Мы обсуждаем с лидерами Сената и Палаты представителей их планы относительно этой церемонии". "Возможно, что инаугурационного парада по Пенсильвания-авеню не будет", - отметил Байден, подчеркнув при этом, что "необходимо дать людям возможность отпраздновать это событие".

Ранее на этой неделе газета The New York Times сообщила, что церемония принесения присяги новым президентом и его выступление с трибуны, установленной у западного фасада Капитолия состоится, а участники церемонии - члены Верховного суда, бывшие президенты, лидеры Сената и Палаты представителей, а также члены Комитета начальников штабов ВС США - обязаны будут носить защитные маски. В то же время, по данным газеты, пока не решен вопрос о том, состоится ли торжественный банкет на 200 персон в здании Капитолия и как должен проходить прием в Президентском зале Капитолия. Церемония с участием военнослужащих на площади у восточного фасада Капитолия, как ожидается, состоится.

Согласно 20-й поправке к Конституции США, срок вступления нового президента в должность начинается в полдень в день инаугурации 20 января.

Вакцинация и маски

Байден заявил, что не собирается вводить обязательную вакцинацию от нового коронавируса в стране, а также предписывать соотечественникам повсеместно носить маски.