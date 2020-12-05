Байден обещал выдвинуть кандидатами на министерские посты представителей разных рас

НЬЮ-ЙОРК, 5 декабря. /ТАСС/. Избранный президент США Джозеф Байден намерен выдвигать кандидатов на министерские посты в своей новой администрации с учетом принципов гендерного равенства и равноправия представителей различных рас. С таким заявлением он выступил в пятницу на пресс-конференции в Уилмингтоне (штат Делавэр).

Политику был задан вопрос, готов ли он обещать, что главами Министерства юстиции США и Пентагона в его администрации будут афроамериканцы. Байден отказался это сделать. Вместе с тем он заверил, что "это будет самый многообразный кабинет [министров] по принципу расы, цвета кожи, пола".

Байден ранее неоднократно заявлял, что будет соблюдать указанные принципы при назначениях на должности в администрации. Его напарница по предвыборной гонке Камала Харрис стала первой женщиной, не являющейся представительницей белого населения США, выдвинутой кандидатом от демократов или республиканцев на пост вице-президента. Сейчас она является избранным вице-президентом США.

По сведениям портала Axios, одним из возможных кандидатов на пост министра обороны США в администрации Байдена является отставной генерал Ллойд Остин. В случае выдвижения и последующего утверждения его кандидатуры сенаторами Остин станет первым темнокожим на посту руководителя Пентагона.