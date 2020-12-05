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Выборы президента США - 2020

Байден обещал выдвинуть кандидатами на министерские посты представителей разных рас

Демократ заверил, что это будет самый многообразный кабинет министров по принципу расы, цвета кожи, пола
Избранный президент США Джозеф Байден (справа) Andrew Harnik/AP
Описание
Избранный президент США Джозеф Байден (справа)
© Andrew Harnik/AP

НЬЮ-ЙОРК, 5 декабря. /ТАСС/. Избранный президент США Джозеф Байден намерен выдвигать кандидатов на министерские посты в своей новой администрации с учетом принципов гендерного равенства и равноправия представителей различных рас. С таким заявлением он выступил в пятницу на пресс-конференции в Уилмингтоне (штат Делавэр).

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Политику был задан вопрос, готов ли он обещать, что главами Министерства юстиции США и Пентагона в его администрации будут афроамериканцы. Байден отказался это сделать. Вместе с тем он заверил, что "это будет самый многообразный кабинет [министров] по принципу расы, цвета кожи, пола".

Байден ранее неоднократно заявлял, что будет соблюдать указанные принципы при назначениях на должности в администрации. Его напарница по предвыборной гонке Камала Харрис стала первой женщиной, не являющейся представительницей белого населения США, выдвинутой кандидатом от демократов или республиканцев на пост вице-президента. Сейчас она является избранным вице-президентом США.

По сведениям портала Axios, одним из возможных кандидатов на пост министра обороны США в администрации Байдена является отставной генерал Ллойд Остин. В случае выдвижения и последующего утверждения его кандидатуры сенаторами Остин станет первым темнокожим на посту руководителя Пентагона.

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