Суд Невады отклонил иск о признании победы Трампа на выборах в этом штате

НЬЮ-ЙОРК, 5 декабря. /ТАСС/. Окружной суд Невады (6 голосов выборщиков) в пятницу отклонил иск Республиканской партии, требовавшей признать победу действующего президента США Дональда Трампа по итогам голосования в этом штате на выборах главы государства. Об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на постановление судьи Джеймса Расселла.

Он счел, что истцам не удалось доказать обоснованность каких-либо обвинений в адрес избирательного штаба демократа Джозефа Байдена. Республиканцы вменяли демократу в вину в том числе подкуп избирателей.

Пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни 30 ноября в эфире телеканала Fox News сообщила, что штаб Трампа представит на этой неделе свидетельства нарушений при голосовании в Неваде. По словам Макинэни, показания свидетелей предполагаемых нарушений планировалось заслушать в среду и четверг.

Ранее бывшая законодатель из числа республиканцев Шэрон Энгл при поддержке консервативной организации The Election Integrity Project подавала в Неваде иск с целью приостановить подсчет голосов на выборах президента США на фоне имевших место, по мнению истцов, нарушений при голосовании. Суд отказался удовлетворить это требование. На прошлой неделе Верховный суд Невады по согласованию с офисом вице-губернатора штата, республиканки Барбары Сегавске утвердил победу в этом штате Байдена.

Выборы в США прошли 3 ноября. Согласно оценкам ведущих американских СМИ, Байден заручился поддержкой более 270 членов коллегии выборщиков, голоса которых необходимы ему для победы над республиканцем Дональдом Трампом. Тем не менее действующий глава государства не признает поражение и заявляет о намерении обращаться в суды с требованием о пересчете голосов, поскольку, по его мнению, на выборах имели место многочисленные нарушения со стороны демократов. Пока усилия юристов Трампа в судах, по сути, успехом не увенчались.