Пашинян заявил о сдвигах для возобновления переговоров по Карабаху

ЕРЕВАН, 5 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что произошли подвижки для возобновления переговорного процесса по урегулированию нагорнокарабахского конфликта.

"Наблюдается тенденция в плане возобновления переговорного процесса по карабахскому вопросу С совместным заявлением выступили представители сопредседателей Минской группы ОБСЕ - главы МИД России и Франции, заместитель госсекретаря США. Были подтверждены готовность и желание работать вместе над урегулированием нагорнокарабахского конфликта с целью восстановления полноценного переговорного процесса", - заявил он в субботу в прямом эфире на странице в Facebook.

Ранее страны - сопредседатели Минской группы ОБСЕ призывали Армению и Азербайджан использовать новое прекращение огня для заключения долгосрочного и прочного мирного соглашения.

В Нагорном Карабахе 27 сентября обострилась ситуация, там начались активные бои. Баку и Ереван оспаривают принадлежность региона с февраля 1988 года, когда он объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. Во время вооруженного конфликта 1992-1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом и семью прилегающими к нему районами.

Президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян 9 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Как сообщил российский лидер, азербайджанская и армянская стороны останавливаются на занятых позициях, а в регионе размещаются российские миротворцы. Кроме того, согласно договоренностям, под контроль Азербайджана возвращены Агдамский, Кельбаджарский и Лачинский районы.

Минская группа ОБСЕ, сопредседателем которой вместе с Россией и США является Франция, создана как формат для поиска путей мирного урегулирования конфликта вокруг Нагорного Карабаха. В ее состав входят Белоруссия, Германия, Италия, Швеция, Финляндия и Турция, а также Армения и Азербайджан.