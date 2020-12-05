Польские аграрии на тракторах провели демонстрацию в Варшаве в знак протеста

ВАРШАВА, 5 декабря. /ТАСС/. Польские фермеры организовали в субботу в столице страны Варшаве акцию протеста против политики властей в области сельского хозяйства, заблокировав дороги при помощи нескольких десятков тракторов. Об этом сообщила на своей странице в Facebook организация "Агроуния", объединяющая участников акций.

Акция началась в 05:00 по местному времени (07:00 мск). Аграриям на тракторах удалось въехать в город, но вскоре полиция преградила им путь и начала требовать прекратить демонстрацию, так как массовые собрания из-за эпидемии коронавируса запрещены. В ответ фермеры рассыпали на дороге гору капусты.

"Впервые в истории Польши удалось въехать в Варшаву на старых тракторах", - отметил лидер "Агроунии" Михал Колодзейчак. По его словам, субботняя акция - последнее слово фермеров.

Пять постулатов протестующих фермеров включают субсидии для фермеров и производителей, обеспечение приоритетных условий продажи в магазинах польских продуктов питания. Фермеры требуют здоровой конкуренции на рынке, в том числе прекращения предоставления преимуществ некоторым фирмам. Они также хотят, чтобы не были ликвидированы прибыльные отрасли экономики, такие как меховая промышленность.

По словам организаторов акции, если требования их участников не будут учтены, протесты и демонстрации будут продолжены. Спустя несколько часов после начала акции и перепалки с полицией демонстранты решили прекратить манифестацию.