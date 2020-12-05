Меркель пообещала продолжить финподдержку германского бизнеса в 2021 году

БЕРЛИН, 5 декабря. /ТАСС/. Германские компании, которые были вынуждены прекратить работу из-за карантинного режима, получат финансовую помощь и в 2021 году. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель в новом выпуске еженедельного подкаста, который распространен в субботу.

Она сказала, что Германия несколько лет не брала долги и смогла создать нужные резервы в бюджете. "Мы сможем поддержать всех, у кого мало прибыли или совсем нет дохода из-за необходимых ограничений в ноябре и декабре", - сказала она. "Мы также сможем поддержать экономику в новом году с помощью третьего пакета помощи", - добавила канцлер, не приведя подробностей на этот счет.

Как ожидается, в 2021 году госдолг Германии вырастет на €179,8 млрд из-за экономических и социальных последствий пандемии. В текущем году объем задолженности составит €218 млрд - самый крупный за всю историю ФРГ. До этого республика несколько лет принимала бездефицитный бюджет.

Меркель также выразила надежду, что уже "очень скоро будут доступны одна или несколько вакцин". Она назвала это "светом в конце туннеля". "Тогда мы сможем шаг за шагом победить вирус. Однако надо быть реалистами, это не будет вопросом нескольких месяцев", - сказала канцлер.

В ФРГ со 2 ноября действует карантинный режим - второй по счету. Как минимум до конца года закрылись бары, рестораны и другие гастрономические заведения, блюда и напитки разрешено продавать только навынос. Прекратили работу фитнес-клубы, тату-салоны, бассейны, косметические и массажные студии, театры, кинотеатры и концертные залы. В отличие от карантина, который был весной, открыты детские сады и школы, а также парикмахерские и магазины. В общественных местах разрешено встречаться представителям максимум двух домохозяйств. Ночевать в отелях можно только в вызванных острой необходимостью случаях, не в туристических целях.