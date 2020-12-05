Демпартия и "Наша партия" присоединятся к протесту оппозиции в столице Молдавии

КИШИНЕВ, 5 декабря. /ТАСС/. Демократическая партия Молдовы (ДПМ), которая в ноябре вышла из правящей коалиции, призывает сторонников присоединиться к протесту оппозиции 6 декабря в Кишиневе. С таким заявлением в субботу на брифинге выступил лидер ДПМ Павел Филип.

"Результаты президентских выборов показали, что люди хотят изменений и других политиков. <…> Призываем выйти в воскресенье на площадь Великого национального собрания, чтобы защитить эти голоса, проевропейский вектор Республики Молдова", - сказал политик. Он обратил внимание на критику сформировавшей правительство Партии социалистов Республики Молдова со стороны западных доноров. "Эта коалиция смогла разрушить наши отношения с двумя стратегическими партнерами - США и ЕС", - добавил лидер ДПМ.

Массово присутствовать на акции протеста призвал сторонников и лидер "Нашей партии", мэр города Бельцы Ренато Усатый.

Протест инициировала избранный президент Молдавии Майя Санду, обвинив парламент в ограничении полномочий главы республики из-за переподчинения Службы информации и безопасности (СИБ). Она сообщила о планах оспорить это решение в Конституционном суде, а также намерена добиваться отставки правительства Иона Кику и досрочных выборов в парламент.