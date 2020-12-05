На Украине открыли дело против австрийских архитекторов за строительство театра в Крыму

КИЕВ, 5 декабря. /ТАСС/. Украинская прокуратура открыла уголовное дело против сотрудников австрийского архитектурного бюро Coop Himmelb(l)au за участие в строительстве оперного театра в Севастополе. Об этом сообщил в субботу специальный представитель по вопросам санкционной политики МИД Украины Алексей Макеев.

"Вчера по обращению МИД Украины прокуратура Автономной республики Крым (подчиняется офису генпрокурора Украины - прим. ТАСС) открыла уголовное дело против представителей австрийского архитектурного бюро Coop Himmelb(l)au, которое принимает участие в строительстве оперного театра в оккупированном Россией Севастополе", - написал он на странице в Facebook. Макеев проинформировал, что на Украине начаты внутренние процедуры по применению санкций против бюро. Киев также призвал иностранных и украинских предпринимателей отказаться от проектов с этим бюро.

После государственного переворота в Киеве в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя приняли решение провести референдум по вопросу воссоединения с Россией. В голосовании, которое состоялось 16 марта того же года, приняли участие более 80% имеющих право голоса. За воссоединение с РФ проголосовали 96,7% и 95,6% жителей Крыма и Севастополя соответственно. 18 марта президент России подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным собранием. Несмотря на итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.