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Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

В центре Еревана проходит многотысячный митинг с требованием отставки премьер-министра

Митинг проходит на площади Свободы

ЕРЕВАН, 5 декабря. /ТАСС/. Несколько тысяч сторонников оппозиции в субботу после полудня (после 11:00 мск) начали митинг на площади Свободы в центре Еревана с требованием к премьер-министру Армении Николу Пашиняну уйти в отставку. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места события.

"Мы сегодня провозглашаем новый лозунг: Армения без предателя Никола", - заявил представитель оппозиционной партии "Дашнакцутюн" Гегам Манукян.

Оппозиционные политики считают, что подписанное Пашиняном 9 ноября совместное с президентами России и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе, по сути, стало капитуляцией. Оппоненты Пашиняна также возлагают на него ответственность за экономические и социальные проблемы республики.

Сам Пашинян заявлял, что после перехода города Шуши под контроль азербайджанских войск борьба для армянской стороны потеряла смысл, так как с этого момента Ереван уже не смог бы добиться перелома в боевых действиях. Президент Армении Армен Саркисян ранее призвал провести досрочные парламентские выборы, а до них передать власть правительству национального согласия.

Теги
АрменияПашинян, Никол ВоваевичСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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