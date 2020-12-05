В центре Еревана проходит многотысячный митинг с требованием отставки премьер-министра

ЕРЕВАН, 5 декабря. /ТАСС/. Несколько тысяч сторонников оппозиции в субботу после полудня (после 11:00 мск) начали митинг на площади Свободы в центре Еревана с требованием к премьер-министру Армении Николу Пашиняну уйти в отставку. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места события.

"Мы сегодня провозглашаем новый лозунг: Армения без предателя Никола", - заявил представитель оппозиционной партии "Дашнакцутюн" Гегам Манукян.

Оппозиционные политики считают, что подписанное Пашиняном 9 ноября совместное с президентами России и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе, по сути, стало капитуляцией. Оппоненты Пашиняна также возлагают на него ответственность за экономические и социальные проблемы республики.

Сам Пашинян заявлял, что после перехода города Шуши под контроль азербайджанских войск борьба для армянской стороны потеряла смысл, так как с этого момента Ереван уже не смог бы добиться перелома в боевых действиях. Президент Армении Армен Саркисян ранее призвал провести досрочные парламентские выборы, а до них передать власть правительству национального согласия.