МИД Австрии проверяет венское архитектурное бюро на нарушение санкций за стройку в Крыму

ВЕНА, 5 декабря. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Австрии изучает вопрос совместимости участия венского архитектурного бюро Coop Himmelb(l)au в строительстве оперного театра в Севастополе с санкционным режимом Евросоюза. Об этом со ссылкой на внешнеполитическое ведомство сообщила в субботу австрийская телерадиокомпания ORF.

"Компетентные австрийские органы в настоящее время изучают совместимость деятельности компании с санкциями", - отметили в МИД.

Как уточнило Австрийское агентство печати, Вена, в соответствии с позицией ЕС, не признает воссоединение Крыма с Россией, считая его частью Украины. Дипломаты добавили, что соблюдение санкционных правил ЕС зависит от деловой добросовестности австрийских предпринимателей.

Ранее спецпредставитель по вопросам санкционной политики МИД Украины Алексей Макеев сообщил в Facebook, что украинская прокуратура открыла уголовное дело против сотрудников Coop Himmelb(l)au за участие в строительстве оперного театра в Севастополе. По его словам, на Украине начаты внутренние процедуры по применению санкций против бюро. Киев также призвал иностранных и украинских предпринимателей отказаться от проектов с этим бюро.

Руководитель архитектурного бюро Вольф Д. Прикс отверг санкции Украины и отметил, что культура не упоминается в санкциях ЕС, поэтому культурные объекты в Крыму под них не подпадают. "Я не планирую ехать в отпуск в Чернобыль", - сказал австрийский архитектор Австрийскому агентству печати, говоря об угрозе санкций Украины.