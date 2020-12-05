В Баку 10 декабря пройдет военный парад по случаю окончания конфликта в Карабахе

БАКУ, 5 декабря. /ТАСС/. Министерство обороны Азербайджана в субботу официально подтвердило, что 10 декабря в Баку пройдет военный парад, посвященный окончанию конфликта в Нагорном Карабахе.

"В военном параде, который пройдет 10 декабря, примут участие более 3 000 военнослужащих. Будет продемонстрировано до 150 единиц техники, в том числе новейших принятых на вооружение ракетных установок и систем противовоздушной обороны", - говорится в сообщении пресс-службы военного ведомства.

В Минобороны уточнили, что на параде будет продемонстрирована и часть трофейной военной техники, захваченной у армянской стороны.

В Нагорном Карабахе 27 сентября обострилась ситуация, на спорной территории начались активные бои. Баку и Ереван оспаривают принадлежность региона с февраля 1988 года, когда он объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. Во время вооруженного конфликта 1992-1994 годов Азербайджан утратил контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.

Президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян 9 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Как сообщил российский лидер, азербайджанская и армянская стороны останавливаются на занятых позициях, а в регионе будут размещены российские миротворцы.