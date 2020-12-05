Во Франции проходят массовые акции против положений закона о "глобальной безопасности"

ПАРИЖ, 5 декабря. /ТАСС/. Около 90 манифестаций против положений рассматриваемого парламентом законопроекта о "глобальной безопасности" и против жестоких действий полиции проходят в субботу в различных городах Франции. Об этом сообщили их организаторы - профсоюзы и общественные организации.

Это уже вторая крупная серия протестов против законопроекта - предыдущая манифестация неделю назад в Париже завершилась погромами и стычками радикально настроенных участников акции с полицией. В субботу, как сообщил телеканал BFM, колонна из нескольких тысяч человек вышла с парижской площади Порт де Лила (северо-восток города) в направлении площади Республики, где состоится большой митинг.

На одном из транспарантов надпись "Полиция везде - свобода нигде", надпись на другом гласит: "Новый закон направлен против гражданского общества". "Свобода, равенство и братство - но для кого?", - написано еще на одном. Среди участников акции немало и "желтых жилетов", которые в рамках общенационального дня действий выдвигают также требования о справедливой оплаты труда, протестуют против увольнений.

Порядок или нарушение свобод?

Основное возмущение вызывает статья 24 законопроекта о "глобальной безопасности", уже одобренная в первом чтении Национальным собранием. Она предусматривает крупный штраф и тюремное наказание для тех, кто размещает в интернете фотографии полицейских, на которых четко видны их лица, а также сообщает их адреса и фамилии. Теперь суд наделяется правом признать такие действия злонамеренным стремлением спровоцировать нападения на правоохранителей.

Правительство, столкнувшись с массовыми протестами общественности, в частности журналистов, уже пообещало изменить положения этой статьи. Однако манифестанты требуют теперь ее полной ликвидации из проекта закона, который Сенату предстоит рассмотреть в начале будущего года. Выдвигаются требования и об изъятии из законопроекта статей 21 и 22, предусматривающих расширение видеонаблюдения, в частности с применением беспилотных летательных аппаратов.

В целом протестующие расценивают готовящийся закон как "нарушение прав на свободу печати, свободу выражения мнения и свободу проводить манифестации", а также как создание в стране "инструмента для массовой слежки за гражданами".

Манифестации на прошлой неделе сопровождались инцидентами во многих городах Франции. Беспорядки ожидаются и сегодня. Префекты Бордо, Лиона и Монпелье запретили проведение каких-либо манифестаций в центральной части городов.