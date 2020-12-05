WP: только 25 из 249 республиканцев в Конгрессе признают победу Байдена на выборах

ВАШИНГТОН, 5 декабря. /ТАСС/. Только 25 из 249 однопартийцев действующего президента США республиканца Дональда Трампа признают победу демократа Джозефа Байдена на состоявшихся в стране президентских выборах. Об этом сообщает в субботу газета The Washington Post .

Ее журналисты связались с помощниками каждого законодателя-республиканца в Сенате и Палате представителей Конгресса США. В результате выяснилось, что открыто победу Байдена признают только 25 конгрессменов и сенаторов, двое считают победителем Трампа, а остальные 222 не дали четкого ответа на вопрос о том, кто по их мнению выиграл выборы. Кроме того, о готовности признать Байдена законным президентом, если за него 14 декабря проголосует коллегия выборщиков, открыто заявляют только 30 республиканцев. При этом девять законодателей выступают категорически против попыток нынешнего главы Белого дома оспорить итоги выборов, восемь усилия действующего главы государства поддержали, еще 232 также не смогли ответить на поставленный вопрос.

"Результаты [исследования] демонстрируют страх большинства республиканцев перед уходящим президентом и его контролем над партией, несмотря на его новый статус лишь третьего за последние 80 лет действующего президента, который проиграл при попытке переизбраться", считает The Washington Post.

Издание отмечает, что по состоянию на вечер пятницы более 70% законодателей-республиканцев не смогли дать четких ответов на заданные журналистами вопросы об исходе голосования. "В основном они уклоняются от ответов на вопросы о выборах: [они] не поздравляют Байдена [с победой] и не поддерживают самые резкие позиции и ложные заявления Трампа", утверждает газета. The Washington Post относится к числу либеральных СМИ, часто выступающих с критикой в адрес нынешнего главы вашингтонской администрации.

Выборы в США прошли 3 ноября. Согласно оценкам ведущих американских СМИ, Байден заручился поддержкой более 270 членов коллегии выборщиков, голоса которых необходимы ему для победы над Трампом. Профильное Управление по общим вопросам администрации США фактически признало Байдена избранным президентом и уведомило в письменной форме о готовности предоставить его команде бюджетные средства, необходимые для начала приема и передачи дел в рамках предстоящего вступления в должность следующего американского лидера.

Тем не менее Трамп не признает поражение и заявляет о намерении обращаться в суды с требованием о проведении пересчета голосов избирателей, поскольку, по его мнению, на выборах имели место многочисленные нарушения со стороны демократов.