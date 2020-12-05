Во Франции предъявили обвинения подозреваемому по делу о теракте в Париже в 1982 году

ПАРИЖ, 5 декабря. /ТАСС/. Судья по делам о терроризме парижского суда предъявил в субботу обвинения Валиду Абдулрахману Абу Зайеду в рамках дела о взрыве и стрельбе на улице Розье в еврейском квартале Парижа в 1982 году. Об этом сообщило Agence France-Presse со ссылкой на судебные источники.

Обвинения предъявлены в совершении убийств и попыток убийства. Абу Зайед был экстрадирован во Францию из Норвегии в пятницу вечером и помещен под стражу. Французские следователи подозревают, что он был одним из основных участников теракта. Обвиняемый, однако, полностью отрицает свою причастность к теракту и утверждает, что находился в это время в Монако. Следствие по данному делу было весьма сложным и велось много лет.

В середине дня 9 августа 1982 года группа из 3-5 человек сначала бросила гранату в ресторан Джо Голденберга, а затем открыла огонь из автоматического оружия сначала по посетителям, а затем и по прохожим в еврейском квартале. В результате теракта шесть человек погибли и 22 получили ранения. В организации и проведении теракта подозревается палестинская группировка "ФАТХ - Революционный Совет".

Французской юстицией выданы также три других международных ордера на задержание подозреваемых в организации или совершении этого теракта. Двое из них находятся в Иордании, а третий - на территории Западного берега реки Иордан.