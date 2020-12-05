ВМС Британии заявили о "значительном присутствии" кораблей РФ у территориальных вод страны

ЛОНДОН, 5 декабря. /ТАСС/. Военно-морские силы (ВМС) Великобритании утверждают, что за последние несколько недель наблюдали "значительное присутствие" российских кораблей рядом с территориальными водами королевства. Об этом говорится в распространенном в субботу заявлении британских ВМС.

"Боевые корабли королевских ВМС наблюдают значительное российское присутствие вблизи вод Великобритании. Королевские ВМС следили за девятью российскими кораблями рядом с британскими водами в последние недели. Каждое движение российских кораблей - всплывшей на поверхность подводной лодки, эсминца, корвета, патрульного корабля и сопровождающих их буксиров и судов снабжения - внимательно отслеживалось на протяжении двух последних недель восемью кораблями Королевского флота в ходе скоординированной операции от пролива Ла-Манш и Кельтского моря до вод, близких к западному побережью Шотландии", - отмечается в сообщении.

"Даже в условиях пандемии коронавируса мы можем быстро реагировать на угрозы как в наших территориальных водах, так и по всему миру. Несмотря на рост активности со стороны России, мы всегда готовы ответить", - заявил глава штаба ВМС Великобритании адмирал Энтони Рэдакин.

Отмечается, что в данных операциях участвовали в том числе фрегаты HMS Northumberland, HMS Lancaster, HMS Richmond и HMS Kent, а также сторожевые корабли HMS Severn и HMS Tyne. Они следили, в частности, за передвижениями большого противолодочного корабля "Вице-адмирал Кулаков", патрульного корабля "Василий Быков" и двух вспомогательных судов, подводной лодки Б-262 "Старый Оскол", корвета "Бойкий". Как сказано в заявлении, Королевскому флоту Великобритании оказывали помощь ВМС Франции.