Несколько десятков человек вторые сутки продолжают акцию протеста в Цхинвале

ЦХИНВАЛ, 5 декабря. /ТАСС/. Несколько десятков человек вторые сутки протестуют на главной площади столицы Южной Осетии, сообщил ТАСС в субботу врио главы МВД Южной Осетии Мераб Пухаев.

В пятницу семья погибшего в августе жителя республики Инала Джабиева, ранее задержанного по подозрению в покушении на главу МВД, организовала несанкционированную акцию протеста, требуя справедливого расследования.

"Около 20 человек оставались на площади до утра. На данный момент их около 60 человек. Люди ведут себя спокойно, хотя сама акция несанкционированная и, следовательно, незаконная", - сказал Пухаев. Он отметил, что "в таких акциях нет смысла, так как семья Джабиева имеет доступ ко всем материалам следствия, по каждому их запросу следствие предоставляет им информацию".

В МВД республики также сообщили, что личный состав органов внутренних дел до особого распоряжения переведен на усиленный вариант несения службы. "Правоохранительные органы следят за правопорядком в столице, где второй день проходит несогласованная с городскими властями акция протеста, организованная семьей Инала Джабиева, в причинении смерти которого подозревают сотрудников милиции", - сообщили в пресс-службе ведомства, отметив, что сотрудники органов внутренних дел оцепили место проведения митинга и прилегающую территорию и приняли меры, чтобы не допустить возникновения беспорядков.

"Вчера вечером на Театральной площади собралось от 60-70 человек. Настроенные против правоохранительных органов митингующие пытались провоцировать сотрудников милиции на конфликт, выкрикивая оскорбления в их адрес. Слаженные действия правоохранительных органов не дали повода к эскалации", - подчеркнули в МВД и призвали людей не поддаваться на провокации и не нарушать требования закона.

Позиция протестующих

"Наша акция носит бессрочный характер, будем стоять здесь, пока не будут выполнены наши требования о справедливом расследовании дела Инала [Джабиева], пока генеральный прокурор не уйдет в отставку и все виновные не понесут наказание", - сказала ТАСС вдова погибшего задержанного Оксана Сотиева. Она уточнила, что собравшиеся вышли на акцию протеста от безысходности, наблюдая, как идет расследование дела Инала Джабиева. По словам собеседницы агентства, собравшиеся требуют справедливого расследования дела о гибели Джабиева, а также привлечения к ответственности временно отстраненного от должности главы МВД Игоря Наниева.

С требованием отставки генпрокурора республики в пятницу выступила группа депутатов парламента, с сентября бойкотирующих его работу. "В очередной раз требуем направления в парламент Республики Южная Осетия представления об увольнении генерального прокурора Джагаева У. Ф., что явилось бы первым шагом на пути стабилизации общественно-политической ситуации в стране", - говорится в обращении группы депутатов, распространенном в социальных сетях.

О деле Джабиева

Ранее следователь Генеральной прокуратуры республики Алан Бестауты сообщил журналистам, что эксперты 111-го Главного государственного центра судебно-медицинских и криминалистических экспертиз Министерства обороны РФ выяснили причину гибели Джабиева - у него остановилось сердце из-за резкого прекращения приема наркотика, который он долго принимал, вероятно, метадона. При этом при судебно-медицинском исследовании тела Джабиева установлены повреждения головы, туловища и конечностей.

О смерти задержанного Джабиева стало известно в августе. Тогда в центре Цхинвала собрались несколько сотен человек, требуя отставки правительства. Премьер-министр Эрик Пухаев подал в отставку, после этого в отставку было отправлено все правительство. Также ранее президент республики Анатолий Бибилов отстранил от должности главу МВД на время расследования. Глава государства взял на контроль расследование дела о покушении и дела о превышении полномочий, потребовав их беспристрастного расследования.

Бибилов заявил, что восемь сотрудников МВД Южной Осетии находятся под следствием в связи со смертью задержанного в Цхинвале, а трагедия произошла в результате "непрофессионализма и грубого произвола сотрудников правоохранительных органов".