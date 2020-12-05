Переговоры ЕС и Британии по Brexit продолжатся 6 декабря в Брюсселе

ЛОНДОН/БРЮССЕЛЬ, 5 декабря. /ТАСС/. Великобритания и Евросоюз достигли прогресса в переговорах о будущих отношениях после Brexit, однако существенные разногласия сохраняются в тех же трех областях, что и ранее, поэтому переговоры было решено продолжить в воскресенье в Брюсселе. Об этом говорится в совместном заявлении, распространенном в субботу по итогам телефонного разговора премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона и председателя Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен.

"Мы приветствовали прогресс на переговорах, тем не менее остаются значительные разногласия по трем ключевым темам - распределению квот на вылов рыбы, единым правилам игры и госрегулированию. Обе стороны подчеркнули, что достижение соглашения невозможно без сближения позиций по этим темам. Отмечая серьезные разногласия по данным вопросам, мы согласились, что переговорщики с обеих сторон должны предпринять дальнейшие усилия. Таким образом, мы поручили им провести встречу завтра в Брюсселе", - говорится в сообщении.

"У меня был телефонный звонок с Борисом Джонсоном о переговорах между ЕС и Великобританией. Различия остаются. Никакое соглашение невозможно, если они не будут решены. Главные переговорщики соберутся завтра. Мы еще поговорим в понедельник", - сообщила в свою очередь во время краткого заявления в Брюсселе фон дер Ляйен.

Разговор между британским премьером и главой ЕК, продолжавшийся, по данным телеканала ITV, более одного часа, состоялся после того, как в пятницу переговорщики Дэвид Фрост и Мишель Барнье сообщили о приостановке консультаций ввиду невозможности сблизить позиции сторон по вопросам распределения квот на вылов рыбы и так называемых единых правил игры (то есть обеспечения равной конкуренции для британских и европейских компаний).

Рыба раздора

Как информировала газета Financial Times, ранее Барнье оповестил власти королевства о готовности ЕС сократить свою квоту на вылов рыбы в исключительной экономической зоне Великобритании на 15-18% от нынешнего уровня, что эквивалентно примерно €120 млн ($145 млн) в год. При этом Лондон, как подчеркивает издание со ссылкой на участников переговорного процесса, требовал снижения квоты на 80%, рассчитывая "вернуть себе контроль над своими водами". Отмечается, что разногласия не удалось преодолеть из-за принципиальной позиции президента Франции Эмманюэля Макрона, которого в свою очередь поддержали власти Бельгии, Италии, Нидерландов и Испании.

Великобритания покинула ЕС в ночь на 1 февраля 2020 года после трех лет переговоров об условиях выхода. Брюссель и Лондон договорились о переходном периоде до конца текущего года, во время которого на Соединенное Королевство распространяются все европейские нормы, включая осуществление торговли по правилам единого европейского рынка. До конца переходного периода, продлевать сроки которого британское правительство отказалось, стороны должны договориться о формате будущих отношений и заключить соглашение о свободной торговле.

По итогам 2019 года объем торговли Великобритании и ЕС составил примерно $900 млрд. Если соглашение, в котором будут оговариваться новые правила торговли, так и не удастся заключить, стороны начнут торговать по правилам Всемирной торговой организации с применением всех пошлин и квот, как только закончится переходный период (31 декабря 2020 года).