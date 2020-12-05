Более 1300 беженцев вернулись за последние сутки в Нагорный Карабах

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Российские миротворцы сопроводили автобусы с 1 318 беженцами, возвращающимися в Нагорный Карабах с территории Армении, сообщили в субботу в Минобороны России.

"Автобусами из Еревана в Степанакерт сегодня доставлено 1 318 человек. Движение автобусов осуществлялось в сопровождении патрулей российского миротворческого контингента и военной полиции", - сообщили в российском военном ведомстве.

Безопасность движения автобусов через линию соприкосновения обеспечили также российские военнослужащие.

Всего с начала миротворческой операции в места постоянного проживания вернулись более 33 тыс. жителей Нагорного Карабаха.

27 сентября в Нагорном Карабахе обострилась ситуация, там начались активные бои. Баку и Ереван оспаривают принадлежность региона с февраля 1988 года, когда он объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. Во время вооруженного конфликта 1992-1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом и семью прилегающими к нему районами.

9 ноября президент РФ Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Как сообщил российский лидер, азербайджанская и армянская стороны останавливаются на занятых позициях, а в регионе размещаются российские миротворцы.