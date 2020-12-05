В Париже при наведении порядка на манифестации пострадали восемь полицейских

ПАРИЖ, 5 декабря. /ТАСС/. Столкновения между полицией и манифестантами в субботу в Париже привели к ранению восьми полицейских. Об этом сообщила полицейская префектура города. В Париже проходила манифестация протеста против законопроекта "О глобальной безопасности".

В ходе подавления беспорядков полицией, как сообщил глава МВД Жеральд Дарманен, в Париже были задержаны 64 человека. По данным МВД Франции, всего в дне общенационального протеста участвовали порядка 52 350 человек. Из них в Париже - 5 тыс.

Это значительно меньше, чем на предыдущей такого рода акции 28 ноября, когда полиция насчитала в Париже 46 тыс. манифестантов. Тогда в стране, по данным полиции, в акциях протеста участвовали 133 тыс. человек. По сведениям организаторов, цифра гораздо больше - 500 тыс.

Акции протеста прошли в эту субботу в почти ста городах Франции. Они были вызваны тем, что Национальное собрание (нижняя палата парламента республики) в конце ноября приняло в первом чтении законопроект, 24-я статья которого предусматривает наказание в виде года тюрьмы и штрафа в €45 тыс. за распространение "изображения лица или другого элемента идентификации" полицейского или жандарма во время исполнения служебных обязанностей при условии, что судом будет доказано, что такое распространение информации делалось "с очевидной целью причинения вреда физической или психической неприкосновенности" полицейских. Такие ограничения общественностью, в частности журналистами, были восприняты как нарушение права на свободу печати.

В настоящее время в Париже на площади Республики полиции не удается разогнать хулиганов, которые пытаются бить витрины, сожгли один мотоцикл. Полиция использует слезоточивый газ, а также одну спецмашину, снабженную водометом. На площади находится несколько сот радикалов - мирные манифестанты давно покинули ее.