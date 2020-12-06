Белый дом считает, что предстоящие парламентские выборы в Венесуэле не будут честными

ВАШИНГТОН, 6 декабря. /ТАСС/. Помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен в субботу выступил с утверждением, что предстоящие парламентские выборы в Венесуэле будут "мошенническими".

"Свободные и справедливые выборы - это основа демократии. Незаконный режим [президента Николаса] Мадуро продолжает подрывать демократию завтрашними мошенническими парламентскими выборами. Эти выборы служат только для того, чтобы сохранить Мадуро у власти, и не делают ничего для того, чтобы построить лучшее будущее для жителей Венесуэлы. США сохранят свои непоколебимые требования свободы, основных прав человека, верховенства закона и действительно справедливых выборов в Венесуэле", - утверждает О'Брайен. Его слова приводятся в Twitter Совета национальной безопасности (СНБ) при Белом доме.

6 декабря в Венесуэле состоятся очередные парламентские выборы, по результатам которых будут избраны 277 депутатов (на 110 больше, чем в действующем созыве). Голосование пройдет на фоне острого социально-экономического кризиса и политической напряженности, начавшихся в 2015 году после победы оппозиционных сил на парламентских выборах.

Ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января 2019 года лидер оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента за два дня до этого аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран Евросоюза. Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.