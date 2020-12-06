В Венесуэле в условиях политического кризиса пройдут выборы в парламент

БОГОТА, 6 декабря. /ТАСС/. Более 14 тыс. кандидатов от 107 политических сил примут участие в парламентских выборах в Венесуэле, которые состоятся в воскресенье. Голосование, по результатам которого будут избраны 277 членов (на 110 больше, чем в действующем созыве) однопалатной Национальной ассамблеи, пройдет в обстановке продолжающегося политического кризиса, а также в условиях пандемии коронавируса. Администрация президента Николаса Мадуро надеется взять реванш за поражение в 2015 году и вернуть контроль над законодательным органом власти.

Раскол среди оппозиции и правящих сил

Оппозиционные силы во главе с Хуаном Гуайдо, которые в настоящее время контролируют парламент, неоднократно обвиняли власть в нарушениях при подготовке к выборам. В частности, летом Верховный суд Венесуэлы самостоятельно назначил новый состав Национального избирательного совета (НИС), хотя данная функция входит в обязанности парламентариев. Это привело к тому, что 27 оппозиционных партий, в том числе "Демократическое действие", "Справедливость прежде всего" и "Народная воля", приняли решение бойкотировать декабрьские выборы. Вместе с тем отдельные представители этих политических сил все же примут участие в гонке, отказавшись подчиниться указаниям руководства.

Левые партии будут представлены двумя блоками. В первую очередь это "Великий патриотический полюс", который возглавляет пропрезидентская Единая социалистическая партия Венесуэлы. Вторая коалиция - "Народная революционная альтернатива", в которую входят бывшие союзники Мадуро, в том числе Коммунистическая партия Венесуэлы. Это объединение критикует действующую власть за коррупцию и долларизацию экономики.

Международная реакция

США, Европейский союз, а также страны, входящие в Группу Лимы, уже заявили о том, что не признают результаты парламентских выборов. По их мнению, голосование не отвечает демократическим требованиям и должно быть отложено до создания необходимых условий.

Вместе с тем в конце октября Мадуро заявил, что на выборах будут присутствовать более 300 наблюдателей от различных стран и международных организаций. В состав российской делегации войдут представители парламентских фракций Госдумы.

Мадуро уверен в победе

Отказ от участия в выборах основных оппозиционеров и угроза непризнания результатов со стороны Запада нисколько не пугают президента Мадуро, который не сомневается в победе Единой социалистической партии Венесуэлы. "Если победит оппозиция, то я уйду с поста президента", - заявил он в начале декабря.

При этом лидер Боливарианской Республики призывает граждан сохранять бдительность, поскольку, по его мнению, сохраняется вероятность совершения диверсий при участии Колумбии и США. "В Колумбии готовятся более тысячи наемников под руководством ВС Колумбии и органов разведки. <...> Они собираются проникнуть в Венесуэлу и устроить саботаж", - заявлял Мадуро в октябре.

Выборы в разгар кризиса

Венесуэла в последние годы переживает социально-экономический кризис, сопровождающийся гиперинфляцией, девальвацией национальной валюты и дефицитом товаров первой необходимости. Политическая ситуация в стране резко обострилась после того, как 23 января 2019 года лидер оппозиции Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента за два дня до этого аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента.

Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство членов Евросоюза. Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.