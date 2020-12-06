В Румынии пройдут парламентские выборы

БУХАРЕСТ, 6 декабря. /ТАСС/. Выборы в парламент пройдут в воскресенье в Румынии. Голосование на избирательных участках начнется в 07:00 (08:00 мск) и закончится в 21:00 (22:00 мск).

По данным Постоянной избирательной администрации, численность румын с правом голоса, внесенных в избирательный регистр, составляет более 18 млн человек. Более 40 тыс. граждан Румынии, которые проживают и работают за границей, проголосуют на 748 избирательных участках или по почте. За рубежом голосование проходит 5 и 6 декабря.

Выборы проводятся одновременно в обе палаты парламента республики. Румынам предстоит избрать 136 сенаторов и 329 депутатов из 7 136 кандидатов (2 477 - в Сенат и 4 659 - в Палату депутатов). Парламентарии избираются сроком на четыре года. Голосование проходит по партийным спискам. Пройти в Палату депутатов попытаются также 42 независимых кандидата, а в Сенат - один. Порог прохождения в парламент составляет 5% голосов.

В стране в настоящее время у власти находится правительство меньшинства Национал-либеральной партии (НЛП). Кабинет пользуется безусловной поддержкой президента Клауса Йоханниса, который до избрания на пост главы государства в 2014 году возглавлял эту партию. Правительство Лудовика Орбана было образовано после отставки в октябре прошлого года левоцентристского кабинета Социал-демократической партии (СДП), которая сохранила относительное большинство в парламенте.

Особые условия кампании

Выборы пройдут в особых условиях, вызванных пандемией нового коронавируса. Действующее законодательство предусматривает, что в закрытых помещениях могут собираться максимум 20 человек, а на открытом воздухе - максимум 50. В ходе мероприятий на улицах разрешено собираться группами не более шести человек, а в случае посещения избирателей на дому - не более двух человек. Установлены обязательные санитарные нормы: ношение маски, измерение температуры, дезинфекция помещений.

Предвыборная кампания проходила в Румынии в особенных не только эпидемиологических, но и политических условиях. Дело в том, что в течение уже нескольких лет в стране разворачивается политическое противостояние с необычайной ожесточенностью, так что местные публицисты называют ее "румыно-румынской войной".

Так, либералы сосредоточились на создании негативного имиджа СДП, выдвигая против этой партии всевозможные тяжкие обвинения, главным образом в коррупции, и не скрывая цели убрать ее с политической арены Румынии. Социал-демократы не нашли адекватного ответа на эту агрессивную тактику, потеряли инициативу и практически проиграли информационную войну.

Слабость коммуникаторов СДП настолько бросалась в глаза, что в прессе даже высказывались предположения, что социал-демократическая верхушка пошла на сговор с президентом Йоханнисом и готовит масштабное поражение собственной партии в обмен на определенные личные преимущества после выборов. В целом после ареста за коррупцию в 2018 году бывшего лидера СДП Ливиу Драгни эта партия начала терять политическую идентичность и практически стала разваливаться на отдельные группы.

Президент-игрок

Президент Клаус Йоханнис предупредил, что в связи с пандемией избирательная кампания в районах с высокой заболеваемостью будет проходить только онлайн. Действительно, предвыборных митингов, встреч с избирателями, теледебатов лицом к лицу в Румынии не было. На улицах Бухареста о кампании напоминали лишь избирательные афиши с портретами кандидатов, в остальном же повседневная жизнь горожан осталась без изменений.

У этого правила, однако, оказалось одно исключение - сам президент. В период кампании Йоханнис проводил в своей резиденции еженедельные пресс-конференции, которые транслировались основными телеканалами в прямом эфире. Сквозной темой этих встреч с прессой была демонизация СДП, которая, по его словам, препятствует успешному развитию Румынии.

Отвечая на упреки в том, что в ходе кампании он открыто поддерживает НЛП, Йоханнис сказал: "Президент не может быть членом партии, но это не значит, что он должен быть немым или не иметь политических мнений". "6 декабря отстранение СДП от власти может стать, наконец, окончательным!" - заявил глава государства, подчеркнув, что проведение необходимых реформ в Румынии возможно "только с правым правительством, сформированным вокруг НЛП, с прочным большинством в парламенте".

Социал-демократы в свою очередь утверждают, что целью Йоханниса в этой войне на уничтожение против СДП является получение всей полноты власти, так как в случае решительной победы НЛП на выборах в Румынии либеральными будут и президент, и правительство, и парламент. Следующим шагом, по мнению ряда обозревателей, может стать конституционная реформа по преобразованию Румынии из парламентской республики в президентскую.

Расклад политических сил

В воскресных выборах участвуют кандидаты и от других партий: альянса "Союза за спасение Румынии" - Партии свободы, единства и солидарности (ССР-ПСЕС), партии "Про-Румыния", объединившейся перед выборами с Альянсом либералов и демократов (АЛДЕ), партии "Народное движение", Демократического союза венгров Румынии (ДСВР). Их задача - попасть в парламент, чтобы потом принять участие в формировании парламентского большинства и, возможно, правительства.

Обозреватели отмечают, что на румынской политической сцене практически нет "патриотических" партий (немногие политики с такими взглядами сгруппировались в периферийных Альянсе за единство румын и Румынской экологической партии, у которых нет особых шансов попасть в парламент).

Согласно последнему исследованию Института маркетинга и опросов, НЛП на выборах поддержали бы 28% респондентов, СДП - 23% и ССР-ПСЕС - 18%. Так что местные наблюдатели прогнозируют очередную победу либералов, особенно с учетом того, что хорошо отлаженный ими механизм волеизъявления народа продемонстрировал свою эффективность в ходе президентских выборов в прошлом году и местных выборов в этом году.