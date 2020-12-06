{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кризис на Украине

Глава украинской делегации в Минске вновь пригрозил России санкциями

Это могут быть санкции, которые касаются международной расчетной системы, заявил Леонид Кравчук

КИЕВ, 6 декабря. /ТАСС/. Экс-президент Украины и глава украинской делегации в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке страны Леонид Кравчук пригрозил России новыми санкциями из-за ситуации в Донбассе. В эфире телеканала "Украина-24" в ночь на воскресенье он признал, что спустя год после прошедшей в Париже встречи лидеров стран "нормандской четверки" (Германия, Франция, Россия и Украина) добиться существенных подвижек на переговорах в Минске не удалось, и поэтому Киев, по его словам, вынужден будет поменять тактику.

На эту тему

Самым главным достижением за это время является договоренность о дополнительных мерах по укреплению режима прекращения огня, который начал действовать с 27 июля, заметил Кравчук. "Больше каких-то конкретных шагов к миру не сделано. Мы говорим часами о разных вещах, но никаких конкретных решений за последнее время не принимаем", - сказал он.

"Скажу свое мнение: если до конца года ничего не произойдет, то, я думаю, начало нового года будет началом нового стандарта нашего понимания ситуации", - заявил Кравчук. По его словам, речь идет о новых санкциях в отношении РФ. "Это могут быть санкции, которые касаются международной расчетной системы, - продолжал он. - Мы будем это просить и требовать. Мы будем требовать и другие санкции".

Последний саммит "нормандской четверки" прошел в Париже 9 декабря 2019 года. На нем стороны подтвердили безальтернативность минских соглашений как основы для урегулирования в Донбассе, а также договорились в течение четырех месяцев добиться всеобъемлющего прекращения огня, разведения сил и средств на новых участках вдоль линии соприкосновения, провести новый обмен пленными и открыть ряд новых пунктов пропуска.

Отдельный параграф коммюнике был посвящен политической части мирного урегулирования конфликта. В нем шла речь о необходимости закрепления на постоянной основе в украинском законодательстве особого порядка местного самоуправления отдельных районов Донецкой и Луганской областей и включения в украинское законодательство "формулы Штайнмайера" в том виде, который был согласован "нормандской четверкой" и контактной группой. Однако большинство этих договоренностей остается невыполненными. Вместо этого Киев представил недавно новую дорожную карту урегулирования, которая, по сути, направлена на пересмотр минских соглашений.

Теги
БелоруссияУкраинаРоссияКризис на УкраинеКравчук, Леонид Макарович
МИД Молдавии: авто молдавского посольства в РФ пыталось вывезти из республики контрабанду
Автомобиль остановили на молдавско-украинской границе при попытке вывоза крупной партии анаболиков
Читать полностью