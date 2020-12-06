Глава украинской делегации в Минске вновь пригрозил России санкциями

КИЕВ, 6 декабря. /ТАСС/. Экс-президент Украины и глава украинской делегации в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке страны Леонид Кравчук пригрозил России новыми санкциями из-за ситуации в Донбассе. В эфире телеканала "Украина-24" в ночь на воскресенье он признал, что спустя год после прошедшей в Париже встречи лидеров стран "нормандской четверки" (Германия, Франция, Россия и Украина) добиться существенных подвижек на переговорах в Минске не удалось, и поэтому Киев, по его словам, вынужден будет поменять тактику.

Самым главным достижением за это время является договоренность о дополнительных мерах по укреплению режима прекращения огня, который начал действовать с 27 июля, заметил Кравчук. "Больше каких-то конкретных шагов к миру не сделано. Мы говорим часами о разных вещах, но никаких конкретных решений за последнее время не принимаем", - сказал он.

"Скажу свое мнение: если до конца года ничего не произойдет, то, я думаю, начало нового года будет началом нового стандарта нашего понимания ситуации", - заявил Кравчук. По его словам, речь идет о новых санкциях в отношении РФ. "Это могут быть санкции, которые касаются международной расчетной системы, - продолжал он. - Мы будем это просить и требовать. Мы будем требовать и другие санкции".

Последний саммит "нормандской четверки" прошел в Париже 9 декабря 2019 года. На нем стороны подтвердили безальтернативность минских соглашений как основы для урегулирования в Донбассе, а также договорились в течение четырех месяцев добиться всеобъемлющего прекращения огня, разведения сил и средств на новых участках вдоль линии соприкосновения, провести новый обмен пленными и открыть ряд новых пунктов пропуска.

Отдельный параграф коммюнике был посвящен политической части мирного урегулирования конфликта. В нем шла речь о необходимости закрепления на постоянной основе в украинском законодательстве особого порядка местного самоуправления отдельных районов Донецкой и Луганской областей и включения в украинское законодательство "формулы Штайнмайера" в том виде, который был согласован "нормандской четверкой" и контактной группой. Однако большинство этих договоренностей остается невыполненными. Вместо этого Киев представил недавно новую дорожную карту урегулирования, которая, по сути, направлена на пересмотр минских соглашений.