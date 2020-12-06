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Политический кризис в Венесуэле

Группу наблюдателей от Боливии на выборах в Венесуэле возглавил Эво Моралес

Экс-президент Боливии заявил, что очень рад быть в Венесуэле

БОГОТА, 6 декабря. /ТАСС/. Экс-президент Боливии Эво Моралес возглавляет боливийскую делегацию, которая будет наблюдать за ходом парламентских выборов в Венесуэле 6 декабря. Об этом в субботу сообщил президент Боливарианской Республики Николас Мадуро во время выступления в Каракасе.

"Утром прибыла делегация из Боливии, которую возглавляет ни больше ни меньше Эво Моралес", - заявил Мадуро, выступление которого транслировалось по государственному телевидению.

В свою очередь Моралес заявил, что очень рад быть в Венесуэле.

6 декабря в Венесуэле состоятся очередные парламентские выборы, по результатам которых будут избраны 277 депутатов (на 110 больше, чем в действующем созыве). Голосование пройдет на фоне острого социально-экономического кризиса и политической напряженности, начавшихся в 2015 году после победы оппозиционных сил на парламентских выборах.

Теги
Моралес, ЭвоМадуро, НиколасБоливияВенесуэлаПолитический кризис в Венесуэле
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