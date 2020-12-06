Власти восточных районов Алеппо начинают восстанавливать наиболее пострадавшие дороги

АЛЕППО, 6 декабря. /ТАСС/. Восстановление дорог началось в наиболее пострадавших во время войны восточных районах второго по величине города Сирии Алеппо. Как рассказали журналистам в администрации города, для восстановления облика местных улиц может потребоваться до двух лет.

Дороги в этих кварталах разрушены на 30-50%, некоторые на 80%. Ожидается, что к концу года коммунальные службы планируют обновить асфальт в самых пострадавших районах. Параллельно продолжается восстановление домов, инженеры заняты ремонтом коммуникаций.

"Этот район сильно пострадал от мин, осколков и попадания снарядов. Дороги здесь были разрушены на 30%, возможно, потребуется не менее двух лет, чтобы вернуть этим кварталам довоенный облик. Новый слой асфальта, он выдержит и грузовики, и легковые машины, и прослужит долго", - рассказал журналистам главный инженер, представитель администрации Алеппо Мусама Асвари.

Сирийское правительство при российской поддержке восстанавливает инфраструктуру, промышленность и сельское хозяйство. В стране уже восстановлены 974 образовательных и 246 медицинских учреждений, более 4,8 тыс. жилых домов, отремонтированы шесть автомобильных мостов и более 1,6 тыс. километров автодорог, проложены более 1,4 тыс. километров линий электропередачи.