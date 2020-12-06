Трамп считает, что демократы хотят привести США к коммунизму

ВАШИНГТОН, 6 декабря. /ТАСС/. Демократы, если они получат большинство в Сенате Конгресса, попытаются привести США к коммунизму. Такое мнение выразил в субботу действующий президент США Дональд Трамп, выступая перед сторонниками в штате Джорджия.

"На кону на этих выборах контроль над Сенатом. Это означает контроль над страной. Избиратели Джорджии будут определять, какая партия управляет каждым комитетом, пишет каждый законодательный акт, контролирует каждый доллар налогоплательщиков. Очень просто. Вы будете решать, будут ли ваши дети расти в социалистической стране или же они вырастут в свободной стране. И я скажу вам, что социализм - это только начало для этих людей. Эти люди хотят пойти дальше, чем социализм, они хотят перейти к коммунистической форме правления, я в этом не сомневаюсь", - сказал Трамп.

5 января в Джорджии пройдет второй тур выборов в верхнюю палату законодательного органа страны. На кону в штате сразу два мандата, которые могут решить вопрос контроля над Сенатом со стороны республиканцев или демократов.