Трамп заявил, что признал бы поражение, если бы не был уверен в фальсификациях на выборах

ВАШИНГТОН, 6 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп признал бы поражение на выборах главы государства, если бы не был уверен в том, что голосование было фальсифицировано. Соответствующее заявление действующий американский лидер сделал в субботу, выступая перед сторонниками в штате Джорджия.

Трамп в очередной раз выразил уверенность в том, что в действительности победа на прошедших президентских выборах должна достаться ему. "Мы выигрываем эти выборы, - подчеркнул он. - Я победил с большим отрывом в каждом из колеблющихся штатов, где мы продолжаем борьбу".

"Если бы я проиграл, я бы покорно признал себя проигравшим. Если бы я проиграл, я бы сказал, что проиграл. Я бы поехал в [штат] Флорида (где находится его поместье Мар-а-Лаго - прим. ТАСС), не переживал бы, гулял и говорил о том, что хорошо поработал, - продолжил Трамп. - Но нельзя признавать [поражение], если они [демократы] крадут, обманывают и занимаются фальсификациями".

Всеобщие выборы в США прошли 3 ноября. Согласно оценкам ведущих американских СМИ, демократ Джозеф Байден заручился поддержкой более 270 членов коллегии выборщиков, голоса которых необходимы ему для победы над республиканцем Трампом. Профильное Управление по общим вопросам администрации США фактически признало Байдена избранным президентом и уведомило в письменной форме о готовности предоставить его команде бюджетные средства, необходимые для начала приема и передачи дел в рамках предстоящего вступления в должность следующего американского лидера.

Тем не менее Трамп не признает поражение и заявляет о намерении обращаться в суды с требованием провести пересчет голосов избирателей, поскольку, по его мнению, на выборах имели место многочисленные нарушения со стороны демократов.