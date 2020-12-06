Трамп заявил, что Парижское соглашение по климату дает России преимущество перед США

ВАШИНГТОН, 6 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что Россия имеет значительное преимущество перед Соединенными Штатами в контексте выполнения условий Парижского соглашения по климату. Соответствующее заявление действующий американский лидер сделал в субботу, выступая перед сторонниками в штате Джорджия.

"Парижское соглашение по климату - я думал, меня убьют за [выход из] него. Но нам бы пришлось платить триллионы и триллионы долларов", - отметил Трамп.

"Россия имеет перед нами серьезное преимущество. Они отталкиваются от старых времен, когда воздух был очень грязным, таким был их стандарт. А Китай примет меры не раньше 2030 года. Мы бы могли сделать это немедленно, но сколько денег бы нам это стоило. Нам также пришлось бы закрыть примерно 20% заводов", - отметил американский лидер.

"А теперь первое, что они [демократы] хотят сделать - это вернуться к Парижскому соглашению. Оно было разработано с тем, чтобы уничтожить Соединенные Штаты", - заключил Трамп.

Парижское соглашение было принято 12 декабря 2015 года по итогам 21-й конференции Рамочной конвенции об изменении климата. Страны-участницы договорились не допустить повышения средней температуры на планете к 2100 году более чем на два градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальной эпохой. Соглашение, в частности, предполагает снижение выбросов парниковых газов. В рамках соглашения Россия обозначила свои цели по снижению вредных выбросов к 2030 году до 70% от уровня 1990 года

В июне 2017 года Трамп объявил о решении покинуть соглашение, к которому страна присоединилась в 2016 году, еще до его прихода к власти. По убеждению главы Белого дома, оно перераспределяет американские богатства в пользу других стран, а выполнение положений этого договора может обернуться для Соединенных Штатов потерей 2,7 млн рабочих мест к 2025 году. Демократ Джозеф Байден, который, по прогнозам ведущих американских СМИ, одержал победу на президентских выборах в США, ранее неоднократно заявлял, что обеспечит возвращение США в Парижское соглашение по климату.