Трамп заявил, что не хочет ждать 2024 года, чтобы вернуться в Белый дом

ВАШИНГТОН, 6 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил в субботу, что не хочет ждать следующих выборов, чтобы вернуть себе кресло главы государства, дав понять, что уверен в своей победе на состоявшихся в стране президентских выборах.

"Мы собираемся вернуть Белый дом, мы выиграем его снова. Мы также собираемся вернуть [республиканцам контроль] над Палатой представителей [Конгресса США]. Потом, в 2024 году, надеюсь, мне не придется быть кандидатом, мы собираемся снова выиграть Белый дом", - сказал Трамп, выступая перед сторонниками в Джорджии.

"Я не хочу ждать 2024 года. Я хочу вернуться на три недели назад", - добавил он.

Всеобщие выборы в США прошли 3 ноября. Согласно оценкам ведущих американских СМИ, демократ Джозеф Байден заручился поддержкой более 270 членов коллегии выборщиков, голоса которых необходимы ему для победы над республиканцем Трампом. Профильное Управление по общим вопросам администрации США фактически признало Байдена избранным президентом и уведомило в письменной форме о готовности предоставить его команде бюджетные средства, необходимые для начала приема и передачи дел в рамках предстоящего вступления в должность следующего американского лидера.

Тем не менее Трамп не признает поражение и заявляет о намерении обращаться в суды с требованием провести пересчет голосов избирателей, поскольку, по его мнению, на выборах имели место многочисленные нарушения со стороны демократов.