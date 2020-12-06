{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

СМИ: в Японии весной 2021 года могут разрешить въезд небольшим зарубежным тургруппам

Власти намерены потребовать от туристов сдать тест на коронавирус и указать подробный план поездки перед прилетом

ТОКИО, 6 декабря. /ТАСС/. Власти Японии рассматривают возможность разрешить въезд в страну небольшим зарубежным туристическим группам в преддверии ожидаемого прибытия большого числа иностранных болельщиков на летнюю Олимпиаду в Токио. Об этом со ссылкой на источники в воскресенье сообщает газета Asahi.

В рамках рассматриваемых мер японские власти намерены потребовать от туристов сдать тест на коронавирус и указать подробный план поездки перед прилетом. В Японии им не нужно будет оставаться в карантине, однако иностранцы не смогут пользоваться общественным транспортом и будут передвигаться только на арендованных автобусах. Им будет также запрещено пересекаться с другими туристическими группами. Отмечается, что список стран, откуда может быть разрешен въезд туристов, будет определяться исходя из ситуации с новым коронавирусом в этих регионах.

1 октября были ослаблены ограничения на въезд в Японию для граждан других государств. На первом этапе это распространялось на людей, имеющих право на долгосрочное проживание в стране, а также на деловые поездки в медицинских, образовательных, культурных и деловых целях. Ослабление рестрикций коснулось и иностранных студентов, обучающихся в Японии. В то же время туристическая отрасль в настоящее время под смягчения не подпадает.

Теги
ЯпонияПандемия COVID-19
В Румынии открылись избирательные участки для голосования на парламентских выборах
Жителям страны предстоит избрать 136 сенаторов и 329 депутатов
Читать полностью