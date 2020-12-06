В Минске перед акцией оппозиции сосредоточивают силовиков и спецтехнику

МИНСК, 6 декабря. /ТАСС/. Силовики начали брать под контроль в воскресенье утром центр Минска и другие районы белорусской столицы в связи с объявленной оппозицией воскресной протестной акцией "Марш воли".

О первых перемещениях по городу военных грузовиков для перевозки личного состава, а также автозаков и водометов сообщает Telegram-канал белорусского портала "Онлайнер". Колонна силовиков выехала из микрорайона Уручье, где базируется спецназ внутренних войск МВД, и движется по проспекту Независимости, а также по Партизанскому проспекту. Как обычно, перед акцией протеста огораживают и выставляют оцепление на знаковых площадях в центре города.

Очевидцы сообщают, что силовики сосредоточивают также автобусы с бойцами ОМОН, автозаки, другую спецтехнику в различных районах города - на проспекте Машерова, в районе Каменной горки, в Малиновке, около метро Фрунзенская.

В 120-й день протестов оппоненты власти намерены организовать очередную акцию, которую они проводят третье воскресенье в новом формате. Они снова призвали своих сторонников в полдень собираться в своих дворах, а затем выдвинуться к районным точкам сбора, чтобы затем пройти совместным маршем. Погода в Минске прохладная, поэтому демонстрантам напоминают о том, что они должны одеваться тепло и не забывать про маски в условиях эпидемии коронавирусной инфекции, рекомендуют не брать с собой "лишние вещи", в частности, важные документы, в том числе паспорт, ценности.