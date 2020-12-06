Во Франции заявили, что ЕС пока не определился с введением санкций против Турции

ПАРИЖ, 6 декабря. /ТАСС/. Действия Турции не позволяют считать ее надежным партнером, однако пока в Евросоюзе нет единодушного согласия по поводу того, какие санкции могут быть введены против этой страны или ее руководства. Об этом заявил госсекретарь по делам Европы при МИД Франции Клеман Бон в интервью газете Le Journal du Dimanche , опубликованном в воскресенье.

"Известно, что индивидуальные санкции имеют символический эффект, представляя собой сильный сигнал. Однако по-настоящему действенным является экономическое давление, которое достигается за счет секторальных санкций. На данном этапе в Европе нет консенсуса по данному направлению", - констатировал он. Вместе с тем Бон добавил, что сейчас европейцы "больше не считают политику протянутой руки единственно возможной в отношении Турции".

По словам госсекретаря, Анкаре с октября дают возможность определиться, хочет ли она сотрудничать или же выбирает путь агрессии. "Политика Турции переменчива, она подает тактические сигналы к успокоению, но продолжает проверять нас на прочность, и [президент Турции Реджеп Тайип] Эрдоган вновь совершил серьезное вмешательство в демократическую жизнь Франции в пятницу, - заявил представитель МИД. - Европа долго рассчитывала на доверие и диалог с Турцией, но действия Эрдогана показали, что его страна больше не может считаться надежным партнером".

В пятницу Эрдоган назвал французского лидера Эмманюэля Макрона "бедой Франции" и пожелал ее гражданам "побыстрее спастись от него". В ответ на просьбу прокомментировать этот выпад Макрон в интервью интернет-изданию Brut заявил, что "верит в уважение", подчеркнув, что "обмен политических лидеров оскорблениями - не лучший подход".

10-11 декабря в Брюсселе пройдет саммит ЕС, на котором лидеры европейских государств, как ожидается, рассмотрят все меры воздействия на Турцию, в частности из-за ее действий в Средиземноморье. Официальный представитель греческого правительства Стелиос Пецас сообщил в пятницу, что премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис потребует на саммите ЕС санкций в отношении Турции и введения эмбарго на поставки ей оружия.