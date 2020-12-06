На митинге в поддержку избранного президента Молдавии собралось около 1 тыс. человек

КИШИНЕВ, 6 декабря. /ТАСС/. Около 1 тыс. человек собрались в центре Кишинева в воскресенье на митинге, инициированном избранным президентом Молдавии, лидером оппозиционной проевропейской Партии действия и солидарности Майей Санду и поддержанный другими оппозиционными партиями.

Как передает корреспондент ТАСС с места событий, люди пришли с транспарантами, призывающими к отставке правительства и проведению досрочных выборов парламента. На площади из репродуктора звучат патриотические песни, полиция не вмешивается в действия демонстрантов, хотя в Молдавии запрещены массовые мероприятия с участием более 50 человек из-за ухудшившейся эпидемиологической ситуации. С началом декабря в республике вернулись к режиму чрезвычайного положения в сфере здравоохранения - были вновь закрыты театры и кинотеатры, жителей обязали носить защитные маски во всех общественных местах. Людям старше 63 лет разрешено выходить из дома только за продуктами и лекарствами.

Кроме Партии действия и солидарности, в акции также принимают участие сторонники лидера "Нашей партии", мэра второго по величине города Бельцы Ренато Усатого, Демократической партии Молдовы, которую возглавляет экс-премьер Павел Филип, "Платформы "Достоинство и правда" во главе с Андреем Нэстасе.

Санду и ее сторонники требуют отставки кабинета Кику, которая позволит распустить парламент и организовать досрочные выборы. Со своей стороны, действующий президент страны Игорь Додон и поддерживающая его Партия социалистов Республики Молдова также выступают за роспуск парламента, но предлагают оппозиции обсудить вопрос об организации выборов за столом переговоров. В частности, Додон считает, что выборы можно провести уже в мае-июне будущего года, но для этого необходимо соблюсти все предусмотренные законом процедуры, которые займут несколько месяцев.

Как обострилась ситуация

На этой неделе противоречия между властью и оппозицией накалились после того, как социалисты при поддержке ряда депутатов утвердили вывод из подчинения будущему президенту Службы информации и безопасности под предлогом того, что у Санду гражданство Румынии. Депутаты также одобрили в первом чтении отмену ограничений в отношении русского языка и российских телеканалов, которые были введены ранее проевропейскими политиками. В первом чтении также одобрен пакет законов, который призван уточнить полномочия Гагаузской автономии и урегулировать застарелый конфликт между Кишиневом и регионом. Также было отменено решение правительства выделить для строительства нового посольства США территорию бывшего республиканского стадиона. Оппозиция оспорила эти решения в Конституционном суде, но Додон уже заявил, что до истечения своих полномочий 23 декабря намерен утвердить их.

Со своей стороны, внешнеполитическая служба ЕС осудила решения парламента Молдавии, отметив, что они были утверждены "в нетранспарентной манере". Брюссель призвал Кишинев действовать в соответствии с обязательствами по соглашению об ассоциации с ЕС. С критикой также выступило и посольство США, которое в своем заявлении призвало "переосмыслить" решение по участку земли для посольства, предупредив, что оно "негативно влияет на отношения" между двумя странами.

Срок полномочий президента страны Игоря Додона истекает 23 декабря. Санду признана Центральной избирательной комиссией победителем второго тура президентских выборов, который состоялся 15 ноября. Итоги выборов и мандат нового президента предстоит подтвердить Конституционному суду Молдавии. Усатый занял на этих выборах третье место.